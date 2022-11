As reações à denúncia de que António Costa terá pressionado o antigo governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, para que este não afastasse Isabel dos Santos do banco BIC, não se fizeram esperar.



No mesmo dia em que o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro se demitiu, o vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro, recusou comentar a saída de Miguel Alves, considerando que “o senhor primeiro-ministro deve responder ao País é se - e porquê - interferiu junto de uma instituição independente, do governador do BdP, para manter, aparentemente, intocável Isabel dos Santos”.









Ver comentários