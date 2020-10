O segundo dia do debate na especialidade do Orçamento do Estado ficou marcada por uma guerra de números entre o Governo e o BE, com o ministro das Finanças a acusar o partido de se enganar nas contas. Aquele que foi apelidado pelo PSD de “Orçamento strogonoff vegan” ficou ainda associado à imagem do BE a votar contra, ao lado da direita.