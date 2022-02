A guerra na Ucrânia está a pressionar as dívidas soberanas, podendo dificultar a capacidade de Portugal de se financiar nos mercados e, consequentemente, atrasar a recuperação económica. O alerta foi dado este sábado pelo ministro das Finanças, João Leão, quando disse que “a situação da Rússia cria um desafio adicional para as perspetivas de melhoria do ‘rating’”, já que em tempos de incerteza as agências tendem a estabilizar as notações.