Guimarães: O 7.º concelho-chave das eleições Legislativas 2022

Guimarães é o 7º concelho-chave das eleições Legislativas 2022 e pertence ao distrito de Braga, o 3º círculo eleitoral do País onde se elegem mais deputados: são 19. Depois de Vila Nova de Famalicão, o concelho de Guimarães é o 2º concelho-chave mais relevante deste distrito.Nas últimas eleições Legislativas, em 2019, o PS venceu o PSD neste concelho por mais de 10 mil votos, uma margem bastante confortável num município que, nesse ano, registou mais de 89 mil votantes. Guimarães representou, em 2019, 19,27% de todos os eleitores que votaram no distrito de Braga, tornando-o no 2º concelho mais relevante em termos distritais.No mesmo ano, de todos os concelhos do País, o de Guimarães foi onde o PS registou a sua 6ª melhor votação. Mas, mais relevante ainda, é que das Legislativas de 2015 para as de 2019 o concelho de Guimarães foi, de todos os concelhos-chave de 2022, onde os votos socialistas mais subiram: 7,25%.A tendência de voto dos vimaranenses em eleições Legislativas tem sido constante, sendo claramente um concelho com preferência natural para votar maioritariamente no Partido Socialista. A exceção aconteceu em 2015, quando a coligação Portugal à Frente ganhou ao PS, depois de seis vitórias socialistas consecutivas.Nas últimas oito eleições Legislativas, desde 1995, o concelho de Guimarães votou por seis vezes no partido eleito para formar Governo. Nas eleições Autárquicas, a direita só ficou à frente dos destinos do município por duas vezes: AD - Aliança Democrática em 1979 e o PSD em 1985.Foram precisos 19 127 votos para, no distrito de Braga, eleger cada deputado.Deputados eleitos: PS 8, PSD 8, BE dois e CDS-PP um, no total do distrito de Braga.Só os votos no PS (40,65%) e PSD (28,98%) elegeram um deputado cada em Guimarães.