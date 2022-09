Guterres "chocado" com ataque a vice-Presidente argentina e "solidário" com Governo

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou-se "chocado" com a tentativa de assassínio da vice-Presidente da Argentina, tendo condenado a violência do ataque e manifestado solidariedade para com o Governo e povo argentinos.

"O secretário-geral está chocado com essas notícias. Ele condena esta violência e expressa a sua solidariedade com a vice-presidente, com o Governo e com o povo da Argentina", disse Eri Kaneko, uma das porta-vozes de Guterres, durante um 'briefing' à imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque.

Um homem foi detido na quinta-feira na capital argentina após ter tentado disparar uma arma de fogo contra Cristina Kirchner, numa altura em que a vice-Presidente participava numa vigília com apoiantes, na zona onde reside.