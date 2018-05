Guterres espera "que bom senso prevaleça" em cimeiras com Coreia do Norte

Secretário-geral das Nações Unidas quer que cimeiras sejam um sucesso.

Por Lusa | 13:16

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse esta quarta-feira esperar "que o bom senso prevaleça" e que as cimeiras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul e os Estados Unidos tenham efetivamente lugar e sejam um sucesso.

"Espero que, no final, o bom senso prevaleça e espero que as cimeiras se realizem e que tenham sucesso", declarou Guterres, numa conferência de imprensa em Bruxelas após um encontro de trabalho na sede da Comissão Europeia.

A Coreia do Norte afirmou quarta-feira não estar interessada numa cimeira com os Estados Unidos, caso esta se reduza à "exigência unilateral" do desarmamento nuclear, horas depois de ter cancelado uma reunião com a vizinha do Sul.