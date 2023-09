Guterres insta líderes a "aproveitarem ao máximo impulso" da Cimeira dos ODS

O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou esta terça-feira os líderes mundiais a "aproveitarem ao máximo o impulso" da Cimeira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), onde foi acordado um aumento de financiamento para os países em desenvolvimento.

Num discurso de encerramento do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, Guterres celebrou o facto de os líderes terem respondido com um "plano de resgate" dos ODS e terem concordado com um aumento do financiamento para a consecução dessas metas: 500 mil milhões de dólares por ano (468,2 mil milhões de euros anuais).

"Chegaram a esta Cimeira com novas ideias (...) mas vocês estão a sair daqui com algo muito mais crítico -- uma 'lista de tarefas de desenvolvimento'. Devemos aproveitar ao máximo o impulso desta Cimeira para estimular o progresso nos próximos meses --- e isso pode ser feito de sete maneiras-chave", começou por dizer.