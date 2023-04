Guterres pede "pelo menos três dias" de trégua no Sudão a propósito do fim do Ramadão

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, definiu como "prioridade imediata" no Sudão um cessar-fogo de "pelo menos três dias", tendo em conta o 'Eid al-Fitr', celebração muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadão.

No final de uma reunião convocada pela União Africana para abordar a dramática situação no Sudão, na seda da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Guterres disse ter assistido a um forte consenso de todos os participantes em condenar os combates no Sudão e em pedir o fim das hostilidades.

"Como prioridade imediata, apelo a um cessar-fogo de pelo menos três dias, marcando as comemorações do 'Eid al-Fitr', para permitir que os civis presos em zonas de conflito escapem e procurem tratamento médico, alimentos e outros elementos essenciais", disse o líder da ONU.