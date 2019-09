Há 318 ex-políticos a receber subvenções vitalícias que vão desde os 880 euros aos 13 mil euros

, General do Exército Português e político que exerceu as funções de Ministro da República para os Açores e de último Governador de Macau,

Renato Luís Pereira Leal, deputado na X Legislatura que exerceu cargos como Presidente da Comissão dos Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, é dos que recebe os valores mais baixos: 883 euros.

A lsita tornou-se pública de novo depois de o Conselho de Ministros ter aprovado, em julho, um decreto-lei para garantir a publicação dos beneficiários e montantes das prestações a que têm direito os antigos políticos.



Foi divulgada esta segunda-feira a lista com os 318 ex-políticos e juízes que beneficiam de subvenções vitalícias mensais. A lista foi publicada pela Caixa Geral de Aposentações depois de anos de interregno. As subvenções vão dos 880 euros aos mais de 13 mil mensais.A última lista foi divulgada em 2016 e, desde então, esteve três anos sem ser divulgada. Desde esse tempo, quatro nomes foram adicionados: o ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo, o deputado Adão Silva, o deputado José Cesário e o ex-ministro da Justiça Alberto Martins. Destas quatro, apenas duas estão ativas (a de Miguel Macedo e de Alberto Martins), estando as outras duas suspensas. Dos 318 ex-políticos e juízes do Tribunal Constitucional, há quem receba mais de 13.600 euros mensais.Vasco Rocha Vieiraé um desses 318 ex-políticos que recebe, mensalmente, 13.607 euros.Das 318 subvenções listadas, 209 estão activas e a ser pagas na totalidade, 18 são alvo de reduções parciais, 47 de reduções total e 44 estão suspensas devido ao exercício de "quaisquer funções políticas ou públicas remuneradas".