"Há aqui uma notória falta de coragem de demitir o ministro": Rui Rio após declarações de António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, falou ao País sobre a polémica que envolveu um despacho do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sobre a construção dos novos aeroportos em Alcochete e no Montijo. "Houve um erro. Houve um erro grave . O ministro já o assumiu, está corrigido, agora é seguir em frente", António Costa classificou a situação com Pedro Nuno Santos como um "erro grave", mas garantiu que a confiança no ministro está "restabelecida".

O ainda líder do PSD, Rui Rio, afirmou esta quinta-feira que o primeiro-ministro, António Costa, mostrou "falta de coragem" para demitir o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos."Julgo que há aqui, da parte do primeiro-ministro, uma notória falta de coragem de demitir o ministro", atirou Rio, classificando a situação como "caricata".Após as declarações de António Costa, Rui Rio admitiu estar "curioso para saber o que é que o Presidente da República vai dizer".O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala esta noite ao País.