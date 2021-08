Ossanda Liber é a mais recente candidata à Câmara de Lisboa. A um mês das eleições, a franco-angolana de 43 anos anunciou uma candidatura independente à cabeça do movimento Somos Todos Lisboa. A viver em Lisboa desde 2004, é uma perfeita desconhecida no meio político. Mas conseguiu as assinaturas necessárias para se candidatar e no Instagram, onde apresenta um programa de entrevistas políticas, tem quase cinco mil seguidores.

