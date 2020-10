"Há respostas que não podem esperar pelo Orçamento", defende Jerónimo de Sousa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou este domingo que há "respostas" a dar à população que "não podem esperar" pelo próximo Orçamento do Estado, até porque este documento "não é tudo".

"É necessário que se diga que o Orçamento não é tudo nem determina tudo o que se impõe concretizar para dar resposta aos problemas com que os trabalhadores, o povo e o país se confrontam", considerou hoje Jerónimo de Sousa, falando na Horta, ilha do Faial, no final de uma visita de dois dias aos Açores a propósito das eleições que se avizinham no arquipélago.

Falando antes de ser conhecido que o Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, o líder comunista realçou que "há respostas cuja premência não pode ficar à espera" da implementação do documento.