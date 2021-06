"Há um desespero mas não é meu": Moedas reage a desculpas de Medina e diz que divulgação de dados "pode ser crime"

O candidato do PSD à Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, respondeu esta quinta-feira ao presidente Fernando Medina que o acusou de "desespero" e "aproveitamento político" do caso.O candidato à presidência da CML defende que há aqui um desespero mas não é o meu, é o do presidente da câmara". Moedas defende que este é um caso grave que "pode ser crime" e que coloca em risco a vida destes cidadãos que também têm cidadania portuguesa.Moedas continua a defender que Medina terá de se demitir após a confirmação de que a autarquia enviou para a Rússia dados de três pessoas que participaram numa manifestação anti-Kremlin.

Defende ainda que o atual presidente não pode apenas "pedir desculpa" e não assumir as suas responsabilidades políticas.