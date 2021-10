Hastear da bandeira ao som do hino nacional dá inicio às comemorações dos 111 anos da Implantação da República

A cerimónia de celebração dos 111 anos da República Portuguesa realiza-se esta segunda-feira, dia 5 de outubro, na Praça do Município, em Lisboa.A celebração começa com a chegada do Presidente da República e com a força da parada da GNR a prestar continência a Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto este se dirige para a varanda do Salão Nobre.Uma vez na varanda e ajudado pelo presidente da Câmara de Lisboa, Marcelo procede ao ato solene de hastear a bandeira ao som do hino nacional, tocado pela Banda da Guarda Nacional Republicana.

Fernando Medina discursa pela última vez enquanto presidente da Câmara de Lisboa

"A República foi e é uma ideia", começou por dizer Fernando Medina explicando que o 5 de outubro é uma celebração "da liberdade" e da "igualdade", não sendo apenas uma "inovação histórica".



Na despedida da Câmara fez um apelo à união dos políticos e agradeceu ao povo de Lisboa despedindo-se "com um sentimento de dever cumprido" e "votos de sucesso" para o seu sucessor.