"Hoje, quem ganhou foi Portugal", diz Montenegro no discurso da vitória

Luís Montenegro foi o grande vencedor desta noite eleitoral de sábado, conseguindo arracadar mais de 70% dos votos que lhe garantiram a liderança do Partido Social Democrata. "Hoje, no essencial não fomos nós que ganhámnos, nem o PSD, quem ganhou foi Portugal", começa por dizer."Portugal ganhou a formação de uma alternativa política ao socialismo que nos tem governado, e desgovernado, nos últimos anos", começa por dizer o novo líder do PSD.Conseguindo mais votos do que Rui Rio em 2020, Luís Montenegro acredito que "este resultado, tão expressivo, tem em si mesmo vários sinais. O sinal que sai daqui é o de vitória, sabemos que não vamos conseguir de um dia para o outro a alternativa consistente, mas vamos aproveitar os próximos anos para dar a Portugal uma efetiva alternativa ao PS.""Hoje vai ficar marcado como o principio do fim da hegemonia do Partido Socialista em Portugal", afirma.