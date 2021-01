Hospital fechado em Miranda do Corvo é dado como mau exemplo por Tiago Mayan Gonçalves

O candidato apoiado pelo Iniciativa Liberal, Tiago Mayan, esteve esta terça-feira em Miranda do Corvo, onde visitou um hospital novo e equipado "com material de ponta", sem ordem de abertura pelo Ministério da Saúde. " É surreal" apontou Mayan, que foi recebido pelo presidente da Fundação Assistência para o Desenvolvimento e Formação Profissional (ADFP), instituição que investiu 10 milhões de euros na construção daquela unidade que tem três pisos com salas de diagnóstico, bloco operatório, enfermarias com 55 camas e alguns ventiladores. Recursos "que, em plena crise pandémica, estão a ser desperdiçados", sublinhou Jaime Ramos, presidente da ADFP.



"Vimos ventiladores fechados numa sala", lamentou o candidato. Para Mayan, o Presidente da República "deve ter uma palavra de influência, de forma a que o espaço possa ser colocado em funcionamento, aproveitando estes recursos de ponta em vez de se andar a montar hospitais de campanha", insistiu o candidato liberal.

