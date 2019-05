Igreja deu e tirou apoio a André Ventura

O Patriarcado de Lisboa usou ontem o Facebook para apelar ao voto no Basta! de André Ventura , no CDS e no Nós Cidadãos, por serem partidos pró-vida, contra o aborto e a eutanásia.Duas horas depois, a Igreja decidiu eliminar a publicação, admitindo que a partilha foi uma "imprudência", que foi criticada pelo Bloco de Esquerda e PCP.No entanto, o cabeça de lista do Basta! às Europeias disse, ao ‘Expresso’, ter sentido "felicidade pessoal por tudo isto ter acontecido".O cabeça de lista do PS às Europeias, Pedro Marques, atacou ontem, na feira de Fafe, o PPE, a família europeia de Paulo Rangel e Nuno Melo."No PS, não normalizamos a extrema-direita, nem fazemos acordos com a extrema-direita. Isso foi feito mais do que uma vez pela direita", afirmou.O cabeça de lista do PSD às Europeias, Paulo Rangel, garantiu ontem, em Sernancelhe, Viseu, que se os sociais-democratas forem governo exercerão o direito de veto se houver "cortes nos fundos de coesão".O eurodeputado terminou a visita criticando o adversário socialista: "Acham que um mau ministro pode vez ser um bom deputado? Claro que não, Pedro Marques nunca poderá ser bom deputado porque foi mau ministro".