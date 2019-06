Igreja perde 3,8 milhões de euros com o BES

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Igreja corre sérios riscos de perder mais de 3,8 milhões de euros com o BES. Os potenciais prejuízos resultam de créditos reclamados por seis instituições religiosas, quatro portuguesas e duas de Espanha, ao antigo banco da família Espírito Santo, que poderão não ser pagos por falta de dinheiro.As seis instituições religiosas lesadas do BES são reveladas na lista de credores do antigo banco da ... < br />