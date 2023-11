IL acusa Santos Silva de interferência na justiça e de ser "membro de claque" do PS

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusou esta quinta-feira o presidente da Assembleia da República de interferência na justiça e de ser "uma espécie de membro de claque em nome do PS ou de uma fação do PS".

Rui Rocha reagia no parlamento à entrevista dada por Augusto Santos Silva à RTP3 na noite de quarta-feira, na qual considerou que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) deve esclarecer depressa, antes das eleições, a situação penal do primeiro-ministro, António Costa, frisando que o caso abriu uma crise política.

"Essa tentativa de estabelecer um prazo para a investigação é claramente uma interferência. Não sabemos do que estamos a falar, eu espero que Augusto Santos Silva saiba tanto como eu sobre essa matéria, e se não sabemos como podemos dizer que o que está em causa é algo simples que pode ser acelerado e em três ou quatro meses pode ser concluído, ou se é algo mais complexo, profundo que carece de uma investigação mais demorada?", questionou o líder da IL.

Para Rui Rocha, "estabelecer um prazo à justiça não é digno nem aceitável vindo da segunda figura do Estado".

O presidente da IL reconheceu que há problemas na Justiça, mas classificou o PS como "principal responsável".

"Temos que distinguir, problemas na justiça tratam-se com seriedade, no tempo certo, não é pressionando uma investigação porque isso não é o papel próprio de quem separa poderes, de quem tem independência, é o papel próprio de quem é membro de claque e isso não é aceitável num presidente da Assembleia da República", criticou.

Na mesma entrevista, Augusto Santos Silva manifestou publicamente o seu apoio ao candidato à liderança do PS José Luís Carneiro.

Rui Rocha considerou que, no seu mandato, o presidente do parlamento "esteve sempre com a camisola do PS vestida" e que "agora parece que já não lhe basta estar com camisola do PS vestida, está ainda dentro de uma fação do PS" e que isso "não é próprio de um presidente do parlamento".

O líder dos liberais lamentou que não exista nenhum mecanismo oficial formal que permita discutir no parlamento o comportamento do presidente da Assembleia da República, considerando que é a figura do Estado "menos sujeita a algum tipo de sindicância ou censura".

Rui Rocha acusou ainda Santos Silva de se querer "catapultar para desígnios pessoais" e apresentar-se como "um dos donos do regime".

"Mas não há nenhum mecanismo formal que permita discutir isto, por exemplo, no parlamento com o próprio presidente da Assembleia. A conclusão é que tem que ser o próprio a ter esse padrão de dignidade nas funções. E se quer continuar a ser uma espécie de líder de claque em nome do PS ou em nome de uma fação do PS, então devia fazer de facto um exame porque se faz claque noutro tipo de contextos, não na função de presidente da Assembleia da República", defendeu.