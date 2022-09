IL adia jornadas parlamentares por coincidirem com dias de luto nacional por Isabel II

A Iniciativa Liberal anunciou, esta sexta-feira, que decidiu adiar para outubro as jornadas parlamentares que estavam marcadas para a próxima segunda e terça-feira por coincidir com dias do luto nacional pela morte da rainha Isabel II.

"Tendo sido decretados três dias de luto nacional, coincidindo dois deles com as jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal, marcadas para 19 e 20 de setembro, o Grupo Parlamentar da IL decidiu adiar o evento", refere o partido numa nota enviada à agência Lusa.

As jornadas parlamentares dos liberais, cujo programa não é ainda público, vão decorrer em Coimbra, nos dias 3 e 4 de outubro.

O Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira o decreto que declara três dias de luto nacional pela morte da Rainha Isabel II do Reino Unido, cumprindo-se nos dias 18, 19 e 20 de setembro.

"Sua Majestade a Rainha Isabel II do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte marcou profundamente a segunda metade do século XX e o primeiro quartel do século XXI. Assim, neste momento de prolongado e profundo luto no nosso mais antigo Aliado, entende o Governo declarar o luto nacional nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2022", justificou o Conselho de Ministros.

Em comunicado, sublinhou-se que o decreto de três dias de luto nacional é a "justa homenagem a sua Majestade a Rainha Isabel II".

Um dos dias do luto nacional coincide com o dia do funeral de Estado da monarca britânica, que se realizará na segunda-feira e no qual Portugal estará representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A rainha Isabel II morreu na semana passada no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.