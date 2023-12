IL apresenta requerimento para ouvir Marta Temido sobre caso das gémeas após chumbo do pedido de audição

A Iniciativa Liberal quer obrigar a ex-ministra da saúde, Marta Temido, a ir ao Parlamento. Rui Rocha anunciou ao CM que o partido vai fazer um pedido potestativo para a audição a antiga governante, depois do PS ter votado contra a audição da ministra da saúde.



O presidente da IL disse ainda que vai apresentar um conjunto de perguntas para o atual ministro da saúde, Manuel Pizarro antes de ser ouvido no Parlamento, o que vai acontecer ainda este mês.



O caso remonta a 2019, quando as meninas, que sofrem de Atrofia Muscular Espinhal, foram tratadas com o medicamento Zolgensma, com custo superior a quatro milhões de euros.