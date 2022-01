IL considera ter "misto de irreverência e preparação" que faz falta ao país

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, disse, este domingo, que o partido tem "um misto de irreverência e preparação" que faz falta para "arejar" o país, reafirmando o objetivo de obter 4,5% da votação nacional.

"As nossas ideias estão a passar. Estamos a conseguir provar às pessoas que temos aquele misto de irreverência e preparação que faz falta para arejar o bem-estar do país que, há tantos anos, está estagnado", afirmou o liberal.

Tendo como pano de fundo a praia de Matosinhos, no distrito do Porto, onde arrancou para as legislativas de 30 de janeiro com jogos de voleibol e futebol, Cotrim Figueiredo afirmou que, tal como dentro de campo, traz para a campanha "a colaboração, a competição, o jogar dentro das regras e o saber ganhar e perder".