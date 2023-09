IL contra Lula no parlamento nos 50 anos do 25 de Abril

A Iniciativa Liberal opôs-se hoje a uma eventual presença do Presidente do Brasil na próxima sessão solene do 25 de Abril, com o presidente do parlamento a salientar a proximidade institucional de Portugal com aquele país.

Momentos antes de arrancarem os trabalhos parlamentares do primeiro dia da nova sessão legislativa, o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, pediu a palavra para falar sobre "a condução dos trabalhos".

"Nos últimos dias, Lula da Silva fez um conjunto de afirmações relativamente à entrada de Vladimir Putin [Presidente da Federação Russa] em território brasileiro, afirmando que não haveria uma detenção de Putin. Isto quando se sabe que existe um mandato internacional do Tribunal Penal Internacional para a detenção de Vladimir Putin na sequência das investigações sobre crimes de guerra, crimes contra a humanidade e mesmo genocídio", disse Rui Rocha.