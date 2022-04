IL diz que extinção do SEF "é uma trapalhada sem nome"

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, considerou esta sexta-feira que o processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) "é uma trapalhada sem nome", além de ser uma "decisão errada".

A extinção do SEF, que estava prevista para maio, foi adiada, anunciou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro.

"Uma trapalhada sem nome de uma decisão errada e ainda por cima, mesmo errada, vai ser mal executada. O PS no seu melhor", sintetizou João Cotrim Figueiredo em declarações aos jornalistas no parlamento em reação a esta anúncio feito pelo Governo.

Para João Cotrim Figueiredo, "a decisão que o Governo vem comunicar de voltar a adiar o processo de extinção do SEF mostra apenas que o Partido Socialista não é particularmente bom a cumprir prazos e saber executar as medidas que ele próprio opta por tomar".

Para o deputado liberal, isto é "relativamente secundário" porque a posição do partido desde o princípio "foi que a extinção do SEF era um erro" e vinha apenas colmatar os problemas que o SEF já tinha e que não conseguia resolver provavelmente para "dar cobertura política a aquilo que tinha sido uma atuação absolutamente desastrada e lamentável do ministro Eduardo Cabrita".