IL diz que não vai haver atualização dos escalões do IRS após encontro com Medina

Leia também OE2022: PCP fala em falta de poder de compra e CDS diz não haver garantias para alívio do IRS em 2022 O líder da Iniciativa Liberal considera que o Governo encara o novo Orçamento de Estado de 2022 como uma continuação do anterior e disse ter ficado preocupado com "a falta de urgência na resolução dos problemas".O deputado adiantou ainda que o ministro das Finanças remeteu os esclarecimentos sobre o rácio da dívida pública e da carga fiscal no final do ano para quarta-feira, data da entrega da proposta do Orçamento de Estado."Há alguma desorientação na nova equipa das Finanças", revelou ainda Cotrim de Figueiredo.

João Cotrim de Figueiredo disse esta segunda-feira que ficou com a sensação, depois do encontro com o ministro das Finanças, Fernando Medina, de que o Governo não vai "atualizar os escalões do IRS".