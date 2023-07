IL diz que palavra-chave é "degradação" e que o responsável é Costa

O líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, criticou esta quarta-feira o estado de "degradação dos serviços públicos, do poder de compra e das instituições", responsabilizando António Costa, e defendeu a necessidade de "reformas estruturais".

"Para nós, há uma palavra-chave que resume o atual estado da nação: degradação. Há três degradações que se destacam e que são sentidas pelos portugueses no dia-a-dia: a degradação dos serviços públicos, do poder de compra e das instituições", afirmou o líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, em declarações à agência Lusa no âmbito do debate sobre o Estado da nação, que decorre na quinta-feira.

Rodrigo Saraiva considerou que se pode constatar a degradação dos serviços públicos em setores como a educação, as Forças Armadas, as forças de segurança ou a Justiça, mas considerou que a saúde é o "exemplo paradigmático" dessa deterioração.

"Os governos de António Costa têm enviado mais de cinco mil milhões para cima do problema, e o problema não se resolve, agrava-se: listas de espera para cirurgias, para consultas e (...) cerca de um milhão e 700 mil portugueses sem acesso a médico de família", referiu.,

Por outro lado, o líder parlamentar da IL destacou a degradação do poder de compra, com os portugueses a "viverem asfixiados fiscalmente".

"Só este último ano houve um aumento, nas receitas fiscais do IRS, de mais dois mil milhões de euros e os portugueses não sentem retorno nos serviços públicos: há muitos impostos e muito poucos serviços públicos", sustentou.

A par destas situações, o líder parlamentar da IL criticou ainda a "degradação das instituições", elencando situações como as 13 demissões no Governo, o chumbo, pelo PS, de requerimentos para audições parlamentares de ministros ou a atuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS) perante os incidentes no ministério das Infraestruturas.

"É todo um conjunto de situações em que António Costa é o rosto óbvio da degradação das instituições, dos serviços públicos e do poder de compra", considerou.

O líder parlamentar da IL recordou que, em janeiro, o partido apresentou uma moção de censura ao Governo por considerar que era "incapaz, incompetente e instável", e disse continuar sem confiança no executivo.

"Apresentámos a moção de censura porque achávamos que cada dia a mais com os governos de António Costa no poder seria pior para o país. Portanto, não temos fé, não temos nenhuma esperança de que, com António Costa a liderar, possa haver alguma melhoria daquilo que é o dia-a-dia dos portugueses", referiu.

Antecipando as prioridades da IL para a próxima sessão legislativa, Rodrigo Saraiva recordou que o seu partido apresentou recentemente uma Lei de Bases de Saúde, qualificando-a como uma "proposta de reforma estrutural" que visa responder ao diagnóstico de degradação dos serviços públicos.

"É só assim que Portugal pode melhorar a vida dos portugueses: com reformas estruturais, começando pela saúde, pela educação, pela fiscalidade, não só numa questão de redução dos impostos, mas também de simplificação fiscal", salientou.