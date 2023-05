A Iniciativa Liberal vai chamar o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro à comissão de Assuntos Constitucionais para prestar esclarecimentos sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba, anunciou ontem o partido. Entretanto, o Chega também já apresentou um requerimento para a audição de António Mendonça Mendes.









