IL quer ouvir Mendonça Mendes na comissão de Assuntos Constitucionais no caso TAP

A Iniciativa Liberal vai chamar o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, à comissão de Assuntos Constitucionais para prestar esclarecimentos sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba, foi este domingo anunciado.

"Se isto não for esclarecido nas próximas horas, nas próximas horas também a Iniciativa Liberal - sabendo que a CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito] que propôs aos serviços de informações não vai ser viabilizada pelo PS - começará a chamar à 1.ª comissão parlamentar as pessoas envolvidas e que ainda não prestaram os esclarecimentos de que os portugueses nesta altura precisam", afirmou o líder da IL.

Rui Rocha falava aos jornalistas na feira do Santo da Serra, no concelho de Santa Cruz, no âmbito duma visita de dois dias à Madeira, que termina este domingo, onde comentou o facto de o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro ter recusado esclarecer qual o papel que teve na chamada do Serviço de Informações de Segurança (SIS) para a recuperação do computador de Frederico Pinheiro, antigo adjunto do ministro das Infraestruturas, João Galamba.