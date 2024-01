IL quer salário médio líquido de 1500 euros em 2028

O líder da Iniciativa Liberal comprometeu-se hoje que os portugueses terão um salário médio líquido de 1500 euros no final da legislatura e haverá médicos de família "no primeiro mês" para grávidas, idosos e crianças, se influenciar a governação.

Num almoço com apoiantes em Lisboa, Rui Rocha apresentou cinco objetivos com que o partido quer "transformar Portugal" e que constarão do programa eleitoral a apresentar na próxima semana.

Em termos de salários, a IL fixou como meta 1.500 euros líquidos mensais para o salário médio (o que corresponde a um salário bruto de 2.130 euros), "muito para lá da ambição que outros apresentam".