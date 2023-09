IL vota a favor de moção de censura do Chega que diz ser "manobra de distração"

A Iniciativa Liberal vai votar a favor da moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega, apesar de considerar que "é uma manobra de distração" que dará "palco ao PS", disse à Lusa a deputada Patrícia Gilvaz.

Admitindo que a IL foi confrontada "com um dilema" sobre de que forma votar a moção de censura do Chega, Patrícia Gilvaz disse que foi decidido "votar favoravelmente", olhando ao "contexto socioeconómico do país" que se "degrada de forma crescente".

Em declarações à Lusa, Patrícia Gilvaz considerou que a moção de censura "é uma manobra de comunicação e de distração" do Chega que "só vai dar palco ao PS".

"Não podemos ignorar o contexto sócio-económico do país, o degradar constante e crescente da situação do país. A IL tem estado ao lado dos portugueses, aqui uma vez mais não podemos deixar de estar ao lado dos portugueses", afirmou, lembrando que o partido também apresentou uma moção de censura ao Governo.

Patrícia Gilvaz frisou que "a situação do país não melhorou, tem vindo a piorar, nos serviços públicos, na educação e na saúde" que, considerou, está "num caos".