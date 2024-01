IL/Madeira só anuncia sentido de voto depois de analisar moções de censura

O deputado único da Iniciativa Liberal no parlamento da Madeira afirmou esta sexta-feira que só decidirá o sentido de voto depois de analisar os textos das moções de censura do PS e do Chega ao Governo da região autónoma.

"Em relação às moções de censura, nós temos que lê-las, analisar e votar em consciência em relação àquilo que for o texto das moções", disse Nuno Morna.

O PS/Madeira - o maior partido da oposição no parlamento madeirense (ocupa 11 dos 47 lugares no hemiciclo) - anunciou na quinta-feira a apresentação de uma moção de censura ao Governo Regional da Madeira (PSD/CDS), liderado por Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido por ser suspeito de corrupção, entre outros crimes.

Esta sexta-feira, também o Chega/Madeira confirmou que irá apresentar uma moção de censura ao Governo.

Nuno Morna voltou ainda a defender a demissão de Miguel Albuquerque depois de ter sido constituído arguido, destacando que ele não é um cidadão comum, mas "a cabeça" do Governo madeirense.

"Não há condições para que Miguel Albuquerque continue no Governo. Não há condições políticas nem éticas", salientou.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, foi constituído arguido, num inquérito que investiga suspeitas de corrupção, abuso de poder, prevaricação, atentado ao Estado de direito, entre outros crimes.

O processo envolve também dois empresários e o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, os três detidos numa operação policial desencadeada na quarta-feira na Madeira, Açores e em várias cidades do continente.

O presidente do Governo Regional afirmou publicamente que não se demite, admitindo o levantamento da imunidade que goza como elemento do Conselho de Estado.

Na sequência desta situação, o Partido-Animais-Natureza (PAN), que celebrou um acordo de incidência parlamentar com o PSD/CDS para assegurar a maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), considerou que Albuquerque não tem mais condições para chefiar o executivo madeirense e defendeu a sua substituição, sem pretender a queda do Governo Regional.