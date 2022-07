"Impasse" parlamentar em França pode levar Macron a preferir novas eleições

O Governo francês conheceu esta semana a primeira derrota na Assembleia Nacional, com a maioria relativa a revelar-se insuficiente para aprovação de medidas contra a covid-19, um "impasse" que pode levar o Presidente a preferir disputar novas eleições.

Após cinco anos de maioria absoluta, a não aprovação por completo das medidas de combate a covid-19 veio lembrar aos partidos que apoiam o Presidente que uma maioria relativa não chega para seguir o programa de Emmanuel Macron e os interesses do Governo.

Assim, e num método que deverá ser utilizado frequentemente na Assembleia Nacional, as oposições juntaram-se e bloquearam a reintrodução do 'passe vacinal' para quem queira entrar no território francês, uma medida contestada mesmo pelos especialistas de saúde.