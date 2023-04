"Incompreensível a chamada do SIS": PSD pede esclarecimentos ao Governo

O presidente do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, reagiu este sábado à polémica das mensagens divulgadas entre o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o ex-assessor, exigindo esclarecimentos ao primeiro-ministro, António Costa, em relação à intervenção do SIS [Serviço de Informações de Segurança]."Incompreensível a chamada do SIS", afirma Joaquim Miranda sarmento. "Aquilo que o País precisa é que o primeiro-ministro preste todos os esclarecimentos", acrescenta.O presidente do grupo parlamentar do PSD garante ainda que "quem foi apanhado a tentar mentir foi o ministro das Infraestruturas".Joaquim Miranda Sarmento rematou que "qualquer português que tenha memória dos últimos 40 anos não encontra situações no Governo que atinjam este nível de gravidade". CM apurou que o ex-adjunto de Galamba envolveu-se em confrontos físicos com três pessoas do gabinete - uma das quais terá recebido tratamento hospitalar – e levou um computador para casa, o qual foi posteriormente recuperado e entregue ao SIS - Serviço de Informações e Segurança, que o vai agora analisar, em resultado de uma queixa do Ministério das Infraestruturas. Fontes do gabinete de Galamba disseram aoque chegou a ser partido um vidro.