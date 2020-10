O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares considerou esta segunda-feira "incompreensível" a decisão de o Bloco de Esquerda votar contra o Orçamento, afastando-se do processo negocial, e defendeu que novas tentativas de aproximação só se este partido as desencadear.

Estas posições foram transmitidas por Duarte Cordeiro em conferência de imprensa, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, um dia depois de o Bloco de Esquerda ter anunciado que vai votar contra na quarta-feira, na generalidade, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021.

Na sua declaração inicial, o membro do Governo classificou como "incompreensível" a posição do Bloco de Esquerda, considerando que essa posição reflete um "afastamento" em relação ao processo negocial para a viabilização do Orçamento.