Inês de Medeiros reforça votação e vence em Almada

Inês de Medeiros voltou a bater a CDU, desta vez por uma vantagem maior do que os 413 votos de há quatro anos.Um triunfo do PS numa Câmara historicamente comunista, onde nem o nome de Maria das Dores Meira foi suficiente para devolver a liderança da autarquia à CDU.

Joaquim Santos faz último mandato



Desde 2013 à frente dos destinos do Seixal, o candidato da CDU vai continuar a ocupar o cargo de presidente do concelho que recebe a Festa do Avante. Um resultado que leva Joaquim Santos para o terceiro e último mandato.





Sesimbra na mão de Jesus e CDU



Francisco Jesus manteve a confiança dos eleitores em Sesimbra e vai continuar à frente dos destinos da autarquia. Um triunfo para a CDU que permite manter a coligação na liderança de mais uma Câmara na Margem Sul do Tejo.