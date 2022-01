"Negociação depende das respostas que forem dadas a esta crise", garante Inês de Sousa Real

Inês de Sousa Real, candidata do PAN nas Eleições Legislativas do próximo dia 30 de janeiro, é entrevistada esta quarta-feira à noite naNo combate à crise socioeconómica, a candidata refere que deverá haver mais apoios às empresas e uma alteração aos escalões do IRS para beneficiar as famílias. "Portugal foi muito pouco ambicioso" em relação ao PRR, acrescenta.Em relação às negociações, refere que "isso dependerá das respostas que forem dadas a esta crise".Quanto à possibilidade de uma transição ecológica acabar com postos de trabalho, a candidata do PAN argumenta que "a Organização Internacional do Trabalho já veio dizer que a descarbonização da economia poderá gerar milhões de novos empregos"."É preciso taxar quem mais polui", defende Inês de Sousa Real, reforçando que Portugal vai ser dos países mais afetados pelas alterações climáticas.Outra das bandeiras levantadas pela candidata é o combate à corrupção. "As pessoas sentem uma impunidade da justiça. O PAN tem reinvindicado que se renegociassem as parceirias público-privadas", atira. Além disso "já tinha proposto um reforço dos meios de investigação e de intérpretes junto aos tribunais".