Inês Sousa Real apela à união e quer fortalecer o PAN

A nova porta-voz do PAN apelou hoje à união interna e comprometeu-se a trabalhar "arduamente" nos próximos dois anos de mandato para fortalecer o partido e fazer avançar as causas que defendem.

"Hoje estamos aqui com um desafio e uma responsabilidade enorme entre mãos, um PAN que faz hoje parte e que se consolidou na vida política, que está em crescimento e que tem a enorme responsabilidade de dar resposta aos diferentes desafios da nossa sociedade, o desafio até de crescer ainda mais, o desafio de sermos um partido único, forte, dedicado e que apresenta trabalho", afirmou Inês Sousa Real no seu discurso de consagração após ter sido eleita líder.

Falando aos congressistas no encerramento da reunião magna do partido, a dirigente deixou um apelo ao partido: "É isso que vos peço aqui hoje, que trabalhemos arduamente no próximo mandato para que daqui a dois anos possamos estar numa posição ainda mais forte, numa posição que nos permita proteger as causas que defendemos de uma forma absolutamente inquestionável, numa posição que nos permita implementar ideias para o país com uma visão integrada e sustentável".

Sobre o congresso, que decorreu sábado e domingo em Tomar (distrito de Santarém), a líder destacou o "debate de ideias, o debate interno plural", considerando que "não significa e jamais deverá significar unanimismo".

"Só isso poderá reforçar o crescimento do PAN, consolidar as nossas ideias, as causas que pretendemos fazer avançar e defender", apontou,

E garantiu que o PAN não vai "deixar para trás" a sua base ideológica ou os seus valores", recorrendo ao mote da sua candidatura: "As causas primeiro".

Inês Sousa Real disse que é a primeira mulher a liderar o PAN e "apenas a quinta mulher em Portugal a assumir a liderança de um partido político" em "47 anos de democracia".

Apesar de considerar que "a eleição de hoje, num contexto político ainda maioritariamente masculino, é também uma conquista de todas as mulheres, sejam elas filiadas no PAN ou as demais mulheres e meninas do país", defendeu que ainda há caminho a percorrer.

Salientando a aprovação dos estatutos com vista à constituição de uma juventude PAN, Inês Sousa Real apontou que o partido conta com os jovens para "trilhar o caminho".

"Com as vossas aspirações, anseios e visões que devemos trabalhar no cumprimento desta missão, a missão de juntos construirmos o futuro que é de todos e todas nós", acrescentou.

O VIII Congresso do PAN esteve reunido este fim de semana no Hotel dos Templários, em Tomar, tendo os trabalhos sido pela primeira vez abertos inteiramente à comunicação social.

A lista única à Comissão Política Nacional (órgão máximo de direção política entre congressos), que é encabeçada por Inês Sousa Real, foi eleita hoje com 109 votos a favor, 14 brancos e dois nulos.