Inês Sousa Real defende "economia verde". Rui Rocha recusa "negacionismo" climático

O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, e a porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Inês Sousa Real, estão frente a frente esta sexta-feira, na SIC Notícias, na pré-campanha para as Eleições Legislativas de 2024.



Os partidos abordaram a questão governamental nos Açores e Inês Sousa Real garantiu que respeita a autonomia regional do partido, mas lembra: "Não damos cartas em branco a ninguém".





Rui Rocha admite que o partido analisará "caso a caso" as propostas de governo nos Açores. "Estaremos a avaliar com sentido de responsabilidade", defende, deixando em aberto a possibilidade de viabilizar um governo minoritário.Depois do deputado ter dito que a IL quer acabar com o "clientalismo" nos Açores, Inês Sousa Real mostra-se surpreendida, e recorda que os liberais votaram contra propostas do PAN nesse sentido."Toda a meta de crescimento passa pela economia verde", esclarece Inês Sousa Real.Rui Rocha refuta as acusações de "negacionistas" e recorda que a "urgência climática" não pode ser usada para justificar todas as medidas."A discussão deve ser tida no sentido de haver crescimento económico", referiu o liberal, que aproveitou para apresentar o "manifesto ambiental" do partido."O liberalismo não funciona e não faz falta a Portugal", disse a líder do PAN.Questionada sobre a energia nuclear, Inês Sousa Real defende que Portugal é um país com falta de água, o que inviabiliza essa aposta."Portugal tem ótimas condições para as energias nucleares", responde.Rui Rocha assegura que "a energia nuclear e o gás" são necessárias para o país e recorda o exemplo da Alemanha, que ao abandonar a energia nuclear, segundo o próprio, ficou refém da Rússia.Inês Sousa Real mantém a posição do PAN e diz que a energia nuclear "traz demasiados riscos" para Portugal, em comparação com outros países europeus."Estamos a apostas numa produção muito mais cara", atira a deputada.Em número de 'confrontos', Rui Rocha leva vantagem. O liberal teve, esta sexta-feira, o quarto debate, após já ter 'enfrentado' com o PS Chega e Livre.Inês Sousa Real tem, nesta pré-campanha, menos um debate na bagagem. Apenas se sentou a dialogar com Chega PCP . A líder do PAN também já marcou presença na, numa série de entrevistas aos principais líderes partidários.A deputada deixou críticas à oposição interna e a Mariana Mortágua , que acusou o PAN de ser um exemplo de "fraude política".A entrevista de Rui Rocha naestá marcada para 12 de fevereiro Em atualização