Inês Sousa Real diz que crise política após operação Influencer "não foi desnecessária"

A deputada única do PAN, Inês Sousa Real, disse esta terça-feira que a crise política que se instaurou no País com o processo Influencer "não foi desnecessária" e que o importante agora é clarificar os factos."Não acho que esta crise tenha sido desnecessária. Nós temos a constituição como arguido de um ministro, quando temos um negócio que vale 2,2 mil milhões de euros e quando temos um processo legislativo feito à medida deste negócio", apontou a deputada em entrevista para aInês Sousa Real destacou alguns dos temas a que pretende evidenciar e trazer ao de cima nas próximas eleições, como a economia verde, a crise na habitação e a inflação.Quando questionada sobre uma possível coligação com o Partido Social Democrata, a deputada referiu que o compromisso do PAN "é com os portugueses" e com "causas"."Somos um partido que já se demonstrou ser útil à democracia. Temos a responsabilidade de fazer avançar a preocupação no âmbito da proteção animal e ambiental", explicou.Como linhas vermelhas para uma aliança, a deputada refere que o partido "jamais se iria coligar ou viabilizar qualquer Governo que dê a mão ao Chega ou que dê a mão a forças políticas não democráticas"."O que para nós é fundamental é perceber qual é a abertura para fazer avanças as nossas causas. (...) é o nosso compromisso", afirmou.