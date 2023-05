A demissão de Carla Castro da vice-presidência da bancada da IL provocou esta sexta-feira uma reação de forte crítica do líder parlamentar. Carla Castro justificou a sua demissão por não se estar a verificar um “efetivo exercício” do cargo. Rodrigo Saraiva lamentou o momento escolhido para apresentar a sua demissão por ser “claramente lesivo dos interesses do grupo parlamentar e do partido” e sem que “prévia e institucionalmente tivesse manifestado qualquer desconforto com as situações agora invocadas”.