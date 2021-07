Iniciativa Liberal critica parcialidade de inquérito do Novo Banco que tem como objetivo "branquear papel" do PS

A Iniciativa Liberal criticou este sábado a parcialidade e desequilíbrio do relatório da comissão de inquérito do Novo Banco, cujo único objetivo é "branquear o papel" do PS, propondo alterações para uma supervisão independente, mais eficaz e com menos secretismo.

Em declarações à agência Lusa, o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, explicou as linhas gerais das cerca de 15 propostas de alteração que o partido apresentou à versão preliminar do relatório final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, cujo relator é o deputado do PS Fernando Anastácio.

"A nossa leitura do relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito não difere muito de todos os partidos que não o do partido relator. Toda a gente reconhece que é um relatório muito parcial, muito pouco equilibrado e com um único objetivo - que aliás o PS já tinha dado a entender que era o seu - de branquear o papel de qualquer Governo do PS, qualquer responsável do PS, qualquer envolvimento do PS nestas matérias", criticou.