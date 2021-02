Iniciativa Liberal defende mais testagem e mais vacinas e questiona ministra sobre o que está a ser feito

João Cotrim Figueiredo da Iniciativa Liberal defendeu esta quarta-feira na audição da ministra da saúde, Marta Temido, sobre a política geral da saúde, que não há aprendizagem efeitiva dos problemas que existiram.



No que toca às vacinas, Cotrim Figueiredo defende que, a este ritmo, não conseguiremos vacinar os portugueses antes de novembro e questiona o que está a ser feito.





Sobre a testagem o deputado defende que é necessário que seja massiva para combater o problema da pandemia e isso é muito mais do que 80 mil testes diários.Questiona ainda o que está a ser feito nos três principais domínios: vacinação, testagem e recuperaçãoA ministra da saúde rebate as acusações afirmando que tudo está a ser feito e todo o orçamento está a ser dedicado para a saúde, "não é para outra coisa"."A complacência e o relaxamento não fazem parte da maneira de ser dos profissionais de saúde nem das pessoas que ocupam o Ministério da Saúde", defende.Temido afirma ainda que fez a proposta de alargamento do período entre a primeira e a segunda dose, mas a task force e a DGS não a aprovaram. Sobre os critérios de vacinação, Temido diz que são técnicos, "não são inventados". Garante que as vacinas que estão guardadas, estão pelo princípio da precaução de modo a assegurar a segunda dose das vacinas, assim como as diretrizes sobre a vacina da AstraZeneca em pacientes maiores de 65 anos.

A ministra defende, no entanto, que se podem ter critérios mais rigorosos e aplicá-los. Sobre a questão da testagem, Temido garante que é outra questão técnica. "A não ser que o senhor deputado entenda que politicamente temos de começar a prescrever testes ou a dar vacinas, ou a tomar outras opções... temos de enfrentar a pandemia e preservar a resposta para o pós-pandemia e isso exige que tenhamos menos velocidade do que se estivéssemos sozinhos", afirma a ministra ressalvado: "quem caminha sozinho, raramente vai longe".