Iniciativa Liberal 'corrige' cartaz do Partido Socialista

O Partido Iniciativa Liberal voltou a colocar um cartaz que "corrigiu" um cartaz de outro partido. Desta vez o alvo foi o Partido Socialista (PS).O partido, fundado em 2017, fez uma campanha eleitoral alusiva ao "familygate", com "primos e outros familiares no governo" nos seus cartazes.O líder do partido, Carlos Guimarães Pinto, afirmou através de comunicado que cumpriram a "obrigação de fazer oposição"."Como novo partido temos alguma dificuldade em fazê-lo por outros meios, pelo que o fazemos num dos únicos meios onde podemos: na rua. É este o espírito de combatividade que queremos levar para o Parlamento em outubro", pode ler-se.A imagem também foi partilhada na página oficial do partido no Facebook.