Iniciativa Liberal realiza no sábado V Convenção Nacional inteiramente online

A V Convenção Nacional da Iniciativa Liberal realiza-se no sábado, exclusivamente online, com eleições para o Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição e Conselho de Fiscalização, mas não para a Comissão Executiva e por isso sem mudanças na presidência.

Há menos de um mês, o partido liberal realizou a sua IV Convenção Nacional, também ela totalmente digital devido à pandemia, mas essa reunião foi apenas para alterações aos estatutos.

"A V Convenção Nacional, que conta com mais de 500 membros inscritos e prevista inicialmente para ser presencial, considerando o momento que se vive, decorrerá inteiramente online, via plataforma zoom", refere o partido.

A reunião magna de sábado tem na ordem de trabalhos, para além de outros temas, a eleição de membros para um novo mandato do Conselho Nacional, do Conselho de Jurisdição e do Conselho de Fiscalização.

De acordo com informação avançada à agência Lusa por fonte oficial do partido, concorrem a estas eleições uma lista para o Conselho de Jurisdição, uma lista para o Conselho Fiscalização e três listas para Conselho Nacional.

No entanto, os liberais não irão votar para uma nova Comissão Executiva - ou seja para a presidência do partido - uma vez que, de acordo com os estatutos, os mandatos do partido duram por dois anos e o também deputado João Cotrim Figueiredo foi eleito presidente há pouco mais de um ano, em 08 de dezembro de 2019, uma candidatura única que recolheu 96% dos votos na reunião magna do partido.

Na altura, o calendário da liderança dos liberais foi antecipado uma vez que o antigo presidente, Carlos Guimarães Pinto, anunciou, em 30 de outubro de 2019, que abandonaria o cargo por considerar a sua missão estava cumprida no "dia histórico" em que a força política se estreou com uma intervenção no parlamento.

A Iniciativa Liberal foi reconhecida pelo Tribunal Constitucional em 13 de dezembro de 2017, tendo-se estreado em eleições nas europeias de 2019.

Meses depois, nas eleições para a Assembleia da República de 2019, a Iniciativa Liberal conseguiu eleger um único deputado, João Cotrim Figueiredo, pelo círculo de Lisboa.

Nas eleições regionais dos Açores que aconteceram no final deste mês de outubro, os liberais conseguiram também entrar naquele parlamento, obtendo um mandato.

Para as eleições presidenciais, o partido já manifestou apoio à candidatura anunciada de Tiago Mayan Gonçalves, fundador da Iniciativa Liberal e atualmente presidente do Conselho de Jurisdição.