"A IL comunicará ao Representante da República que se liberta do acordo de incidência parlamentar que assinou com o PSD", anunciou ontem o deputado Nuno Barata, na Assembleia Legislativa, na Horta, Faial. O deputado acusou os parceiros de coligação do PSD de fazerem força para que nada mude e o próprio PSD Açores de incapacidade para "promover a devida estabilidade" no executivo regional.









