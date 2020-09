O inquérito ao lar de idosos de Reguengos de Monsaraz que a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, solicitou ao Instituto da Segurança Social (ISS) ainda está a decorrer e só arrancou no dia 15 de julho, já depois do surto de Covid-19 ter provocado a morte de 16 utentes, esclareceu ao CM o gabinete de imprensa da governante.









A informação desmente as declarações do primeiro-ministro, António Costa, que, em entrevista ao ‘Expresso’ em agosto, afirmou que “a senhora ministra instaurou um inquérito logo no dia 12 de julho e no dia 16 de julho já estava a comunicar os resultados do inquérito ao Ministério Público”.

Os documentos enviados pela governante ao Ministério Público, a 16 de julho, referiam-se apenas às primeiras conclusões de uma avaliação ao lar, pedida quatro dias antes ao Centro Distrital da Segurança Social de Évora, às quais foi anexado um relatório de 11 de março, data da última visita técnica da Segurança Social à instituição. “O relatório que chegou dava conta de toda a situação do lar e da atuação do Centro Distrital da Segurança Social no acompanhamento da instituição desde o período pré-Covid até 13 de julho”, afirma o gabinete da ministra.





Ana Mendes Godinho ainda aguarda pelos resultados da inspeção do ISS e de uma outra pedida à Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho. Os relatórios serão enviados à PGR, se forem requeridos à tutela.