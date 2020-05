Intenção de voto no PS cresce apesar da crise política e Marcelo mantém-se o favorito dos portugueses

O PS volta a ganhar terreno no mês de maio e seria o grande vencedor das Legislativas, se estas se realizassem atualmente. Segundo uma sondagem da Intercampus para o CM e CMTV, 40,3% dos eleitores depositariam, hoje, a sua confiança nos socialistas, uma subida que acentua a vantagem do partido, se compararmos com os resultados de abril, quando conquistou 35,4% dos inquiridos. Esta vantagem aumenta também o fosso para a oposição. A intenção de voto no PSD é de 23,3%, igual ao mês anterior.

Destaque ainda para a queda do Bloco de Esquerda, que, ainda que mantenha a terceira posição, desce de 11,9% em abril para 9% este mês. O mesmo acontece com o Chega de André Ventura: cai de 7,8% para 6,8%. A CDU, com 5,9%, tem uma subida ligeira em relação a abril (5,8%). O PAN regista uma descida acentuada, para 3,6%, a mesma percentagem do CDS, que também perde eleitores.

Em matéria de avaliação de instituições, verifica-se que a crise pandémica tem vindo a beneficiar António Costa, mesmo quando em choque com o popular ministro das Finanças, Mário Centeno. O trabalho de campo decorreu entre 5 e 9 de maio, no decorrer da polémica em torno do Novo Banco, quando o primeiro-ministro assumiu não ter sido informado do pagamento de 850 milhões de euros ao Fundo de Resolução. Ainda assim, Costa segura a subida intensa do último mês e quase iguala o Presidente da República na popularidade. Também não saiu penalizado deste caso (ver caixa ao lado). Entre os líderes partidários, Costa (PS), Catarina Martins (BE) e Rui Rio (PSD) são os únicos com valores positivos.



Marcelo lançado na corrida sem um adversário que dê luta

Marcelo Rebelo de Sousa venceria com larga margem as Presidenciais se as eleições fossem esta sexta-feira. Este é o resultado de uma sondagem feita pela Intercampus para o CM.



De acordo com as entrevistas realizadas, 64,5% dos eleitores portugueses depositaria a sua confiança no atual Presidente da República para cumprir um segundo mandato em Belém. O nome que aparece logo de seguida mais bem posicionado é o de Ana Gomes, ainda que com uma distância enorme em relação a Marcelo, com o voto de 8,2% dos entrevistados. A ex-eurodeputada do PS tem sublinhado, porém, que ser candidata às eleições Presidenciais não é uma ambição sua e, por isso, dificilmente entrará na corrida de janeiro de 2020.



A sondagem, levada a cabo entre 5 e 9 de maio, coloca na terceira posição André Ventura, candidato já confirmado do Chega. O atual deputado à Assembleia da República tem a confiança de 7,4 % dos eleitores, ficando à frente de Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, e de Jerónimo de Sousa, do PCP. A candidata bloquista ocupa o quarto lugar, com 4,4% dos votos. Só depois aparece o secretário-geral comunista, que recolhe o apoio de um total de 2,1% do eleitorado.



Bloco e Chega em queda acentuada há dois meses

Desde março que o Bloco de Esquerda e o Chega estão em queda acentuada. A intenção de voto no partido de Catarina Martins desceu de 14,5% em março para 11,9% em abril. Agora, em maio, volta a cair para os 9%. A mesma tendência é verificada em relação ao Chega de André Ventura. Em março, o partido tinha a confiança de 8,6% do eleitorado, mas essa percentagem desceu até aos 7,8% em abril. Agora, o Chega assiste a uma nova queda e está nos 6,8%.



Centeno não sai beliscado da crise e Marta Temido entre os mais populares

Mário Centeno é o ministro mais bem avaliado na sondagem da Intercampus. Apesar da sondagem ter sido realizada em plena crise com o primeiro-ministro, António Costa, o governante não saiu beliscado. Prova disso é que 30,2% dos eleitores consideram o responsável pela pasta das Finanças o melhor ministro do Governo. Também a ministra da Saúde, Marta Temido, o principal rosto do combate à Covid-19 ocupa o top 3 dos ministros mais populares, de acordo com 16% dos inquiridos, logo seguida por Siza Vieira, da Economia, com 6,6%.





FICHA TÉCNICA

Objetivo: Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional incluindo a intenção de voto em eleições legislativas.

Universo: População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental.

Amostra: É constituída por 620 entrevistas, com a seguinte distribuição: 294 a homens e 326 a mulheres;137 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 227 entre os 35 e os 54 anos e 256 a pessoas com 55 ou mais anos; 236 no Norte, 144 no Centro, 168 em Lisboa, 46 no Alentejo e 26 no Algarve.

Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI).

Recolha da informação: Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 5 e 9 de maio de 2020.

Margem de erro: O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 3,9% Taxa de resposta 67%