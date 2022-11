Intenções de voto em novembro deixam PS e PSD mais próximos e a direita em maioria

A distância que separa as intenções de voto no PS e no PSD estreitou-se em novembro para menos de dois pontos percentuais, segundo o mais recente barómetro da Intercampus para oe ‘Negócios’.No estudo em apreço, observa-se ainda que a soma das escolhas para o conjunto dos partidos de direita lhes permitiria, caso ocorressem agora eleições legislativas, ter a maioria dos votos, muito à custa do crescimento que o Chega regista este mês.Embora continue na frente das preferências, com 24,2% das escolhas, o PS perde em apenas um mês mais de quatro pontos percentuais. Já o PSD recua quase três pontos, aparecendo agora com 22%, só que, mesmo assim, o partido presidido por Luís Montenegro encurta a distância que o separa dos socialistas, que têm António Costa como secretário-geral.A tendência de aproximação entre os dois maiores partidos tornou-se persistente desde julho, mês em que os socialistas se mantinham com uma vantagem de 15 pontos percentuais face aos sociais-democratas.O aumento do custo de vida, devido à subida dos preços da energia e dos alimentos, a par dos sucessivos casos que têm desgastado o Governo, como o que culminou na demissão de Miguel Alves, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, são aspetos que podem ajudar a explicar a queda dos socialistas nas intenções de voto.Nesta sondagem realizada em entre 15 e 20 de novembro, destaca-se igualmente o reforço do Chega como terceiro partido. Surge com 11,4%, mais 2,2 pontos face a outubro. Já a Iniciativa Liberal, cujo atual líder, João Cotrim de Figueiredo, anunciou estar de saída da presidência do partido, regista uma queda nas intenções de voto (6,7%, contra 7,3% em outubro).No conjunto, as formações políticas do centro direita até à extrema-direita, incluindo o CDS-PP, somam 41,4%, o que lhes permite contar com a maioria das intenções de voto.À esquerda do PS, o Bloco mantém os mesmos 6,1% do mês passado, enquanto a CDU (PCP+PEV) ganha quase três pontos percentuais, no mesmo mês em que o PCP muda de secretário-geral, com Jerónimo de Sousa a dar o lugar a Paulo Raimundo. No combinado, estes partidos, incluindo o Livre e o PAN, acumulam 40,3% das intenções de voto do conjunto dos inquiridos no barómetro de novembro.António Costa, secretário-geral do PS, Luís Montenegro, presidente do PSD, e João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, são os líderes partidários com melhor imagem, segundo o barómetro da Intercampus. Numa escala de zero a cinco, qualquer deles é classificado com a nota média de 2,8 pontos, ainda assim negativa. No extremo oposto, André Ventura, do Chega, é o menos popular, recebe 2,1. Na saída de líder do PCP, Jerónimo de Sousa fica com 2,2 pontos.Só o Parlamento melhora na perceção que os portugueses têm relativamente à prestação das instituições políticas nacionais. Numa escala de zero a cinco, a Assembleia da República recebe um três e regista uma ligeira subida (uma décima). Contudo, quem consegue assegurar a melhor nota é o Presidente da República.À semelhança do que sucedeu em outubro, o barómetro de novembro da Intercampus mostra que Marcelo Rebelo de Sousa é pontuado com 3,2 pontos, quando em setembro a nota que recebeu dos portugueses (3,5 pontos) era superior em três décimas.Já ao primeiro-ministro, António Costa, os inquiridos nesta sondagem dão-lhe nota negativa (2,7 pontos, menos uma décima face a outubro). O Governo que lidera recebe igualmente classificação negativa, a mesma do mês anterior (2,7).

---

FICHA TÉCNICA



Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional

Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental Amostra É constituída por 605 entrevistas, com a seguinte distribuição:

287 a homens e 318 a mulheres; 130 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 207 entre os 35 e os 54 anos e 268 a pessoas com 55 ou mais anos; 229 no Norte, 139 no Centro, 168 em Lisboa, 42 no Alentejo e 27 no Algarve Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através

do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2020) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI) Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 15 e 20 de novembro de 2022 Margem de erro O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de +/-4,0% Taxa de resposta 61,9%