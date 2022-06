Afinal, existe um plano para reembolsar o Estado do empréstimo de 2,5 mil milhões de euros, excluindo as ajudas Covid-19, que a TAP obteve, no âmbito do plano de reestruturação. A CEO da companhia, Christine Ourmières-Widener, revelou esta terça-feira, no Parlamento, que vai iniciar “uma ronda de investimento internacional para obter financiamento privado”, para conseguir pagar aos contribuintes “o mais rapidamente possível”.









Ver comentários