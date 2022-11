Iranianos em Lisboa saúdam críticas de PR português a embaixador do Irão

Vários membros da comunidade iraniana em Portugal saudaram esta sexta-feira as críticas do Presidente português ao embaixador do Irão em Lisboa sobre os direitos das mulheres iranianas, que consideram um "primeiro passo" num "longo caminho a percorrer".

Numa manifestação de protesto diante do Palácio de Belém, Tina Sabounati, da Associação de Iranianos em Portugal, frisou à agência Lusa que a ação em Lisboa também se destinava a forçar Portugal a tomar uma posição contra o regime de Teerão, congratulando-se com o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter dito ao embaixador Morteza Damanpak Jami que Teerão "deve tratar com cuidado as mulheres e as jovens estudantes" e que estão em causa os direitos humanos.

"É um princípio, não diria que é uma vitória, diria que é um primeiro passo para a vitória. [O Presidente português] disse que [as autoridades iranianas] deveriam ter cuidado com os direitos humanos e com as estudantes, mas também deveria ter dito que há pessoas a morrer", afirmou Sabounati à Lusa.